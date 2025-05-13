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Воронежские новости

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Экс-ректор ВГТУ Сергей Колодяжный создал в колонии несколько изобретений для СВО

Экс-ректор ВГТУ Сергей Колодяжный создал в колонии несколько изобретений для СВО

В заключении Сергей Колодяжный посвятил себя научной деятельности. Два его изобретения нашли применение в зоне проведения специальной военной операции, а работу над третьим — насадкой для дрона, которая увеличивает подъёмную силу и скорость беспилотного летательного аппарата, — пока пришлось временно приостановить.

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