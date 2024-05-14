Традиционные майские "каникулы" вместо обычного новостного затишья на этот раз оказались крайне насыщены событиями, основными из которых стало формирование нового состава правительства и активизация российской армии на Харьковском направлении.
Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением
Комментарии
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Сергей Кептицин
Меркадера с ледорубом нету ... 😞
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3 час.
Галина Черныш
Начинать расследование нужно с Шойгу.
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2 час.
Александр Каблучко
Полководец на поле боя и в ГШ. Судьба МО разгребать дерьмо с себе подобными, чтобы умелые их подручные армию совсем не обескровили. Давно доказано - на поле боя нас никто стратегически не сможет победить. Угробить могут свои доморощенные падлюки изнутри
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2 час.
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