Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением

Александр Каблучко

Полководец на поле боя и в ГШ. Судьба МО разгребать дерьмо с себе подобными, чтобы умелые их подручные армию совсем не обескровили. Давно доказано - на поле боя нас никто стратегически не сможет победить. Угробить могут свои доморощенные падлюки изнутри