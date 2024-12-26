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Глава Якутии Николаев о пожаре в изоляторе для дезертиров: тяжелая и трагическая история

Глава Якутии Николаев о пожаре в изоляторе для дезертиров: тяжелая и трагическая история

Глава Якутии Айсен Николаев во время пресс-конференции заявил, что следствие по делу о гибели пятерых человек в изоляторе для дезертиров продолжается.

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