Правительство выделило 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья в четырех регионах

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» правительство России направит дополнительные средства на решение проблемы аварийного жилья в ряде субъектов Федерации.
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