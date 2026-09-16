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Царьград

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Генпрокуратура пошла в отказ: Почему суд освободил водителей фур, причастных к атакам на военные аэродромы России

Генпрокуратура пошла в отказ: Почему суд освободил водителей фур, причастных к атакам на военные аэродромы России

Мосгорсуд освободил четырёх водителей трейлеров, которых следствие считало причастными к атакам на военные аэродромы России.

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