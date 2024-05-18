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Во что поиграть, если нравится Fallout: путешествие по постапокалиптическим пустошам

Во что поиграть, если нравится Fallout: путешествие по постапокалиптическим пустошам

Во что поиграть, если нравится Fallout: путешествие по постапокалиптическим пустошам Ирина ОрлонскаяПопулярность нового телесериала, основанного на серии видеоигр Fallout, возродила интерес к постапокалиптической тематике и самим играм.

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