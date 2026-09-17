38 причин завести корги (или хотя бы умилиться)

Среди всех пород, которые обожает интернет, корги уверенно держатся в топе. Их короткие лапки, густая шерсть, стоячие ушки, большие круглые глаза, забавная походка вперевалочку и приветливые мордочки — всё это делает их невероятно милыми.
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