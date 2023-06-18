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В ФРГ заявили о полной зависимости Украины от коллективного Запада

Немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с РЕН ТВ указал на то, что Украина полностью зависит от коллективного Запада и уже не является суверенным государством, а решения принимает не украинский президент Владимир Зеленский, а Вашингтон.

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