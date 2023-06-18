Немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с РЕН ТВ указал на то, что Украина полностью зависит от коллективного Запада и уже не является суверенным государством, а решения принимает не украинский президент Владимир Зеленский, а Вашингтон.
Немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с РЕН ТВ указал на то, что Украина полностью зависит от коллективного Запада и уже не является суверенным государством, а решения принимает не украинский президент Владимир Зеленский, а Вашингтон.
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