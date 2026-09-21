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Царьград

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Соратника Зеленского повело на откровения. Выборы, покупка военной техники. Выдал всё

Соратника Зеленского повело на откровения. Выборы, покупка военной техники. Выдал всё

Уволенный министр обороны Украины Фёдоров выдал всё. Он рассказал про выборы, покупку оружия и другие тайны Киева.

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