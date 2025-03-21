Рогов: в Запорожье прогремело не менее шести взрывов

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье произошло не менее шести взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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