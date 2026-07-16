Педагоги АГУ осваивают современные подходы к обучению

Педагоги-психологи АГУ освоили новые методики преподавания истории религий в Казани Сотрудники кафедры педагогики и социальной психологии АГУ Дана Хашхова и Дарья Жердева приняли участие в научно-методической школе для молодых преподавателей по курсу «История религий России».