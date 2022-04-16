Более 2,3 тысяч человек посетили музыкальный телемарафон в Белогорске

Более 2,3 тысяч человек посетили музыкальный телемарафон в Белогорске

Перед гостями марафона выступили приглашенные ветераны вооруженных конфликтов, представители командования общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) и администрации региона.

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