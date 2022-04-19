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LG Energy Solution и CATL увеличат объём инвестиций в экономику Индонезии

LG Energy Solution и CATL увеличат объём инвестиций в экономику Индонезии

Корейские компании LG Energy Solution и Hyundai Motor уже строят в Индонезии предприятие по выпуску электромобилей, которое будут снабжать аккумуляторами местного производства.

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