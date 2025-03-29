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Царьград

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МИД России сделал демарш заместителю главы дипмиссии Канады из-за русофобии

МИД России сделал демарш заместителю главы дипмиссии Канады из-за русофобии

МИД России сделал демарш заместителю главы канадского дипломатического представительства в Москве Брайану Эбелю из-за возмутительных русофобских комментариев посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

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