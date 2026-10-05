Срочно, трасса "Новороссия"! «Спящие» дроны вдоль трассы: раскрыта новая схема атак ВСУ

Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» 4 октября подверглась атаке украинских беспилотников. По предварительным данным, для удара могли использовать не только тяжёлые FPV-дроны, но и автоматические аэростаты, которые доставили аппараты в район шоссе.
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