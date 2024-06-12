Тарасова назвала прекрасным закон о приёме в вузы без экзаменов для победителей Игр БРИКС

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что победители Игр БРИКС, Всемирных игр дружбы и Игр Будущего смогут поступать в спортивные вузы без вступительных экзаменов.
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