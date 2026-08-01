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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов провел последний бой в PFL: «MVP болтали, что Уайт не платит бойцам. Посмотрим, сколько сами MVP будут платить»

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов после победы над Арчи Колганом в первом раунде заявил, что провел в лиге последний бой.

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