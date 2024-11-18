XM29. Ненаступившее будущее американского пехотинца Демонстрационное фото последней итерации XM29, а именно Block 3.
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XM29. Ненаступившее будущее американского пехотинца Демонстрационное фото последней итерации XM29, а именно Block 3.
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