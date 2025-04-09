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Врач объяснил вред колбасы для организма добавками. Особенно вредны дешёвые сорта

Врач объяснил вред колбасы для организма добавками. Особенно вредны дешёвые сорта

По его словам, частое употребление колбасы может негативно сказаться на здоровье. Колбаса, которая по сути является мясным фаршем с солью, подвергшегося и другим видам обработки, часто изготавливается с использованием добавок и стабилизаторов для увеличения срока хранения.

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