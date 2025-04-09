Врач объяснил вред колбасы для организма добавками. Особенно вредны дешёвые сорта

По его словам, частое употребление колбасы может негативно сказаться на здоровье. Колбаса, которая по сути является мясным фаршем с солью, подвергшегося и другим видам обработки, часто изготавливается с использованием добавок и стабилизаторов для увеличения срока хранения.
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