Владимир Путин, в своей ироничной манере, заявил, что Москва будет поддерживать госпожу Харрис на предстоящих выборах президента США.
Путин затроллил всех жителей США одной фразой: эти американцы сломались, несите новых
Комментарии
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Lora Некрасова
Американцы слишком возбудились после ласковых и добрых слов Путина. Надо их успокоить. Янки, всё будет хорошо, вам просто нужно сделать простой выбор между агентом Кремля и агентом Путина. Это так просто. Путин же сказал, что Россия будет работать с любым, кого выберут американцы. Соберитесь и сделайте правильный выбор.
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4 час.
Леонид Попивняк
Классно сказано)))))....👍👍👍....сарказм восьмого уровня)))))
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4 час.
Galina Bobryasheva
👍👍👍👍👍 Классно LORA! 😅😅😅
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1 час.
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