Путин затроллил всех жителей США одной фразой: эти американцы сломались, несите новых

Lora Некрасова

Американцы слишком возбудились после ласковых и добрых слов Путина. Надо их успокоить. Янки, всё будет хорошо, вам просто нужно сделать простой выбор между агентом Кремля и агентом Путина. Это так просто. Путин же сказал, что Россия будет работать с любым, кого выберут американцы. Соберитесь и сделайте правильный выбор.