Гусев: при атаке дронов в Воронежской области пострадал человек

Над регионом уничтожили несколько беспилотников Еще несколько беспилотников были уничтожены в Воронежской области, ранен один человек, повреждены частный дом, ферма и остекление промпредприятия, рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.