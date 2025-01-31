Гусев: при атаке дронов в Воронежской области пострадал человек

Над регионом уничтожили несколько беспилотников Еще несколько беспилотников были уничтожены в Воронежской области, ранен один человек, повреждены частный дом, ферма и остекление промпредприятия, рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.
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