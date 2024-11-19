360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    бобка-бобка... на кольбаску ...у меня сзади палка нету...... вот-так пытается госдеп и вся ПИДАРОСНЯ..под его началом...Госдеп заявил, чт...
  • Михаил Е
    Самая пора в Мексике абсолютно не угрожающие США ракеты разместить.Пентагон: запасы ...
  • Михаил Е
    Ещё пусть программу репатриации как у Израиля и Германии сделает, авось прокатит 🤣🤣🤣Зеленский объявил...

Утренние пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов 19 ноября

Утренние пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов 19 ноября

Загруженность магистралей и шоссе в Московской области составила пять баллов утром во вторник. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находится более 945 тысяч машин, что на 2% меньше средних значений для этого времени суток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх