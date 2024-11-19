Утренние пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов 19 ноября

Загруженность магистралей и шоссе в Московской области составила пять баллов утром во вторник. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находится более 945 тысяч машин, что на 2% меньше средних значений для этого времени суток.
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