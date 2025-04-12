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Казань может похвастаться «космическими» улицами, обновленными по нацпроекту

Казань может похвастаться «космическими» улицами, обновленными по нацпроекту

Сегодня исполняется 64 года со дня первого полета человека в космос. В честь этого исторического события в разных регионах страны в разное время появились улицы, парки и скверы, получившие имена выдающихся космонавтов и ученых, сыгравших ключевую роль в развитии отечественной космонавтики.

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