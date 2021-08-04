Спорт Уик-Энд

4 подписчика

Раньше в нашем футболе были личности, которые вели игру, через них строились все связи на поле. А теперь?

Раньше в нашем футболе были личности, которые вели игру, через них строились все связи на поле. А теперь?

Полузащитник «сине-бело-голубых» первой половины 1970-х Виктор Трембач в интервью «Спорт уик-энду» посетовал на отсутствие ярких личностей в российском футболе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх