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Котопес недели: возьмите из приюта малышку Мими или красавчика Грега

Котопес недели: возьмите из приюта малышку Мими или красавчика Грега

Два потрясающих питомца ждут встречи со своими хозяевами в московском приюте. фото: приют ПечатникиЕсли разбудить любого сотрудника MAXIM среди ночи, то он или она воскликнет: «Кто вы и почему вы будите меня среди ночи?» Но второй фразой разбуженного или разбуженной обязательно будет: «Из приютских животных получаются любимые домашние питомцы».

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