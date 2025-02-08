Котопес недели: возьмите из приюта малышку Мими или красавчика Грега

Два потрясающих питомца ждут встречи со своими хозяевами в московском приюте. фото: приют ПечатникиЕсли разбудить любого сотрудника MAXIM среди ночи, то он или она воскликнет: «Кто вы и почему вы будите меня среди ночи?» Но второй фразой разбуженного или разбуженной обязательно будет: «Из приютских животных получаются любимые домашние питомцы».