Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруccии займёт Сергей Глазьев

Должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруccии займёт Сергей Глазьев

В декабре было озвучено, что академик РАН, постоянный член Изборского клуба Сергей Глазьев станет заместителем госсекретаря Союзного государства.

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