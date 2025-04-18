Должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруccии займёт Сергей Глазьев

В декабре было озвучено, что академик РАН, постоянный член Изборского клуба Сергей Глазьев станет заместителем госсекретаря Союзного государства.
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