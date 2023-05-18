ВЕСТИ КРЫМ

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Сход грузового поезда в Крыму произошел из-за "вмешательства посторонних лиц" — Крымская железная дорога.

Сход грузового поезда в Крыму произошел из-за "вмешательства посторонних лиц" — Крымская железная дорога.

В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщает КЖД Пострадавших нет.

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