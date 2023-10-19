В Японии разработали правило 5 секунд, которое поможет не заболеть COVID-19

Scientific Reports утверждает, что новое открытие позволит сократить число заболевших коронавирусомЖурнал Scientific Reports поделился результатами исследования, проведённого специалистами из университета Цукуба и Международного Тихоокеанского университета.
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