10 уморительных снимков кошек и собак, которые «не получились» на фото © Lemurov.net Источник: https://lemurov.net/animals/10-umoritelnyh-snimkov-koshek-i-sobak-kotorye-ne-poluchilis-na-foto/

Нет ничего умилительнее кадров с домашними любимцами, особенно, если они в настроении позировать. Но если их настроение не совпало с желанием хозяев выложить фоточку в ленту… Что ж, даже в этом случае, при взгляде на них поднимается настроение.
Нет ничего умилительнее кадров с домашними любимцами, особенно, если они в настроении позировать. Но если их настроение не совпало с желанием хозяев выложить фоточку в ленту… Что ж, даже в этом случае, при взгляде на них поднимается настроение.
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