Петербургские спортсменки завоевали бронзу на первенстве России по волейболу

Финальные игры прошли в Ростове Ярославской области Как рассказала пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга, в городе Ростов Ярославской области завершились финальные игры первенства России по волейболу среди девушек 2006-2007 года рождения.
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