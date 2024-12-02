Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов предложил ввести запрет на курение во время ходьбы.
В Госдуме предложили запретить курить на ходу
Комментарии
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А что депутату больше нечем заняться? Все законы приняты и работают?
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16 час.
rМ
ruslava Митькина
Депутаты маются от безделья! Из пальца высасывают все новые и никому ненужные инициативы. Пора их, наконец, заставить работать: на передовую СВО, пусть прочистят мозги, или к станкам, по специальностям, ведь везде нехватка рабочих рук. А то их мозги заплыли жиром!!!!!!!!!!!!!!
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15 час.
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