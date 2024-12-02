В Госдуме предложили запретить курить на ходу

А что депутату больше нечем заняться? Все законы приняты и работают?

rМ

ruslava Митькина

Депутаты маются от безделья! Из пальца высасывают все новые и никому ненужные инициативы. Пора их, наконец, заставить работать: на передовую СВО, пусть прочистят мозги, или к станкам, по специальностям, ведь везде нехватка рабочих рук. А то их мозги заплыли жиром!!!!!!!!!!!!!!