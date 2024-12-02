Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме предложили запретить курить на ходу

В Госдуме предложили запретить курить на ходу

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов предложил ввести запрет на курение во время ходьбы.

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Комментарии
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НН
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А что депутату больше нечем заняться? Все законы приняты и работают?
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16 час.
ruslava Митькина
Депутаты маются от безделья! Из пальца высасывают все новые и никому ненужные инициативы. Пора их, наконец, заставить работать: на передовую СВО, пусть прочистят мозги, или к станкам, по специальностям, ведь везде нехватка рабочих  рук.  А то их мозги заплыли жиром!!!!!!!!!!!!!!
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15 час.

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