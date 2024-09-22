Алину Загитову высмеяли собственные коллеги: «Человек просто просит деньги у государства»

Всем известно, что фигурное катание – один из самых сложных и, главное, дорогостоящих видов спорта. Наверное, именно поэтому большинство бывших Чемпионов идут после окончания спортивной карьеры в ледовые шоу.
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