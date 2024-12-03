Как перестать обижаться: золотые советы

Sema

Спасибо за полезную и поучительную статью. Сегодня люди живут в напряжении и иногда мы обижаем друг друга. Эта статья учит нас, как правильно справляться с обидой. В Священном Писании так же даются хорошие советы. Например, такой: «Не спеши обижаться, потому что обида живёт в груди глупых» (Экклезиаст 7:9).