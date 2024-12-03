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Как перестать обижаться: золотые советы

Как перестать обижаться: золотые советы

В настоящее время принято быстро обижаться на всё и всех. Это несложно и даже приносит приятные ощущения.

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Комментарии
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Sema
Спасибо за полезную и поучительную статью. Сегодня люди живут в напряжении и иногда мы обижаем друг друга. Эта статья учит нас, как правильно справляться с обидой. В Священном Писании так же даются хорошие советы. Например, такой: «Не спеши обижаться, потому что обида живёт в груди глупых» (Экклезиаст 7:9).
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