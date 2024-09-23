Алаудинов: два пункта управления дронами уничтожено в Курской области

Также удалось ликвидировать автомобиль, миномет и пикап с десантом Спецназ «Ахмат» ликвидировал два пункта управления беспилотниками на Суджанском направлении в Курской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.
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