ВС РФ продвигаются вперед. Певцов ЧВК просят замолчать

Вадим Мордашов

Пригожин себя дискредитировал! 😡 Воевали бойцы-вагнеровцы, которыми командовали командиры с позывными "Вагнер" и «Седой». Сам же Жека Пригожин на передовой не бывал, а в это время тупо собачился с командованием ВС РФ, то есть занимался тем, что он только и умеет делать - выбивать и банковать бабло. Так что не приписываете бизнесмену Пригожину заслуги бойцов "Вагнера"! Всё, что надо знать простому обывателю – спаситель России у России давно уже есть. У спасителя есть свои люди. И если Шойгу министр обороны, значит так надо Президенту. А все, кто тявкают против – враги Государства Российского. ПРИГОЖИН СЕБЯ ДИСКРЕДИТИРОВАЛ ! ! ! Тем, кто из секты ревнителей затеявшего смуту бывшего ЗЕКа Пригожина скажу так – не обманывайте себя и людей: Благодаря алчности олигарха Пригожина, Вагнер на территории России – ФСЁ... Услуги спецов-вагнеровцев будут востребованы в Сирии, ЮАР, станах Африки, Южной Америки… Белоруссии… Но там они будут ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ по прямым договорам с правительствами этих стран и скорее всего под другими названиями (экспедиционные корпуса «Моцарт», «Бетховен», «Шостакович», «Чайковский»…) Но на территории России ЛЮБАЯ военная сила должна подчиняться только ГОСУДАРСТВУ!!!