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Политик Филиппо назвал сумасшедшим заявление посла Польши Росцишевского о конфликте с РФ

Политик Филиппо назвал сумасшедшим заявление посла Польши Росцишевского о конфликте с РФ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского о том, что при условии поражения Украины Варшава окажется вынуждена вступить в конфликт с Россией, являются сумасшедшими.

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