📹❗️Наиболее крупный наряд БПЛА-"камикадзе" противника в количестве 50 - 70 ед. обрушился на юго-западные районы Ростовской области, включая Самарское.
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📹❗️Наиболее крупный наряд БПЛА-"камикадзе" противника в количестве 50 - 70 ед. обрушился на юго-западные районы Ростовской области, включая Самарское.