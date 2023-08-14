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  • Наталья Богочарова
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Если предприятие хочет пользоваться льготами, оно может подать заявку на присвоение статуса  Мэр Москвы Сергей Собянин поделился на своем персональном сайте о мерах поддержки, которые город предоставляет промышленным комплексам для их развития.

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