Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Если предприятие хочет пользоваться льготами, оно может подать заявку на присвоение статуса Мэр Москвы Сергей Собянин поделился на своем персональном сайте о мерах поддержки, которые город предоставляет промышленным комплексам для их развития.
Если предприятие хочет пользоваться льготами, оно может подать заявку на присвоение статуса Мэр Москвы Сергей Собянин поделился на своем персональном сайте о мерах поддержки, которые город предоставляет промышленным комплексам для их развития.
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