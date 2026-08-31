Самый молодой ветврач «Мираторга» рассказала о работе в Орловской области

Самый молодой ветврач «Мираторга» Екатерина рассказала, что зарплата ветврача на ферме выше, чем в обычной ветеринарной клинике, но и ответственность больше.
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