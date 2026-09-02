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FiNE NEWS

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Санкции США могут затронуть всех, кто ведет бизнес с КСИР, заявил Бессент

Санкции США могут затронуть всех, кто ведет бизнес с КСИР, заявил Бессент

Санкции США, направленные против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), могут затронуть любую организацию или компанию, которая ведет с ним деловые отношения.

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