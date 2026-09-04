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Аргументы недели

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В Коломне выбрали «Всемирную королеву Южного Подмосковья 2026»

В Коломне выбрали «Всемирную королеву Южного Подмосковья 2026»

23 августа в Коломне прошёл финал конкурса «Всемирная королева Южного Подмосковья» — регионального этапа международного проекта GLOBAL QUEEN.

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