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Российская армия ликвидировала ракетными ударами двух офицеров ВСУ

Российская армия ликвидировала ракетными ударами двух офицеров ВСУ

В результате ракетных ударов российской армии в зоне СВО ликвидированы майор Иван Макаров и подполковник Богдан Дзиверин, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

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