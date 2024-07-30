Опасности ретроградного Меркурия: как сохранить спокойствие с 5 по 28 августа Юлия ПономареваС 5 по 28 августа 2024 года нас ждет ретроградный Меркурий — время, когда наши планы могут пойти не так, а общение с близкими стать сложнее, чем обычно.