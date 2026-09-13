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КАМАЗ выиграл баху «Уральский рубеж», МАЗ лишился подиума

КАМАЗ выиграл баху «Уральский рубеж», МАЗ лишился подиума

КАМАЗ выиграл баху «Уральский рубеж», МАЗ лишился подиумаКАМАЗ-мастерЭкипаж Дмитрия Сотникова из команды КАМАЗ-мастер стал победителем бахи «Уральский рубеж» — третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам 2026 года.

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