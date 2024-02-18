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Петербург оказался на втором месте по количеству авиадебоширов

Петербург оказался на втором месте по количеству авиадебоширов

В 2023 году сотрудники полиции успешно справились с проблемой авиадебоширов. По данным Главного управления на транспорте МВД России, за прошлый год только в России было снято с рейсов более 2 тысяч дебоширов.

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