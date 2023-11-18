МЧС сообщило об эвакуации еще 120 россиян из Газы

МЧС России сообщило об эвакуации из сектора Газа в Москву еще 120 россиян. «Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву 120 эвакуированных граждан РФ и членов их семей», — говорится в сообщении министерства.
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