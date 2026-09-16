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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» позволил клубу Роналду, пытавшемуся купить Луиса Энрике за баснословные 70 млн, зайти в Питер аккуратно и не спеша

«Зенит» позволил клубу Роналду, пытавшемуся купить Луиса Энрике за баснословные 70 млн, зайти в Питер аккуратно и не спеша

Футбольный клуб «Зенит» заключил договор о партнерстве с эмиратским «Аль‑Насром», сообщает пресс‑служба «сине-бело-голубых».

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