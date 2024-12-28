Жительница Ростовской области выражает благодарность сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних

В адрес руководства ГУ МВД России по Ростовской области поступило обращение шахтинки, в котором она выражает слова благодарности сотрудникам отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Шахты за высокий профессионализм, за их добросовестный и нелегкий труд.
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