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Логистический лайфхак: как существенно сэкономить на доставке топлива

Логистический лайфхак: как существенно сэкономить на доставке топлива

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Эксперт рассказал, что искусственный интеллект способен помочь компаниям в топливно‑энергетическом секторе.

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