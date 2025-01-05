Россия победит Украину и НАТО в 2027 году: пророк Эмануил Тодд, предсказавший распад СССР, назвал слабые стороны противника Ольга БезродняяПророчество Эманнуэля Тодда о победе России в войне с Украиной и НАТО в 2027 году поднимает важные вопросы о текущих международных отношениях, внутренней политике и последствиях конфликта для глобальной стабильности.
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